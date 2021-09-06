Ambulans helikopter ağaçtan düşen kişi için havalandı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ağaçtan düşen kişi, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Beğre Mahallesi'nde yaşayan Mulla Doğan (64) armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.
Yakınlarının yardım istemesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Doğan'ın kafa travması geçirdiği belirlendi.
Doğan için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talebinde bulunuldu. Yaralı, mahalleye inen ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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