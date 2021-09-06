Doğan için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talebinde bulunuldu. Yaralı, mahalleye inen ambulans helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Yakınlarının yardım istemesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Doğan'ın kafa travması geçirdiği belirlendi.

Beğre Mahallesi'nde yaşayan Mulla Doğan (64) armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Ambulans helikopter ağaçtan düşen kişi için havalandı - Son Dakika

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