Malatya'da Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Malatya
'da ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Doğanşehir
ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hasta alarak Doğanşehir ilçe merkezine seyir halinde olan 112 Acil Servise ait ambulans, Malatya- Adıyaman
karayolu Sürgü Mahallesi girişinde olumsuz hava koşulları nedeni ile henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada Acil Tıp Teknisyenleri Memduh Toprak, Safiye İkiz ve Merve Ünsal ile birlikte kamyonet sürücüsü yaralanırken, kazaya karışan ambulanstaki hasta başka bir ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:44 Kaynak: İHA
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