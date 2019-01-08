Son Dakika Haberleri: Malatya'da Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Malatya'da Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Malatya'da Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mendo Toprak yönetimindeki hasta taşıyan 44 PU 652 plakalı ambulans, Malatya- Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü, ambulansta bulunan hasta Hüseyin Taş, yakını Aziz Taş ve sağlık personeli Merve Uysal ve Safiye İkis yaralandı.

Yaralılar, Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:16 Kaynak: AA

Doğanşehir, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Spiker Didem Arslan'a Hakaret Eden CHP Üyesi, Disiplin Kuruluna Sevk Edildi Yoğun Kar Yağışı Sonrası 18 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Emine Erdoğan, Paralı Poşet Uygulamasını Değerlendirdi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yerel Seçim Manifestosunun Yayınlanma Tarihini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 21:28:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]