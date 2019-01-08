Malatya'da Ambulans ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Malatya
'nın Doğanşehir
ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mendo Toprak yönetimindeki hasta taşıyan 44 PU 652 plakalı ambulans, Malatya- Adıyaman
kara yolu Doğanşehir ilçesi Kurucuova
Mahallesi yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonet sürücüsü, ambulansta bulunan hasta Hüseyin Taş, yakını Aziz Taş ve sağlık personeli Merve Uysal
ve Safiye İkis yaralandı.
Yaralılar, Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.