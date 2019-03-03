Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Anahtarlık" Görünümlü Tabanca Ele Geçirildi

Malatya'da "Anahtarlık" Görünümlü Tabanca Ele Geçirildi

1 saat önce

Malatya'da anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi.

Malatya'da
Malatya'da anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri görevlileri, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu M.K'nin (42) üst araması sırasında üzerindeki anahtarlık ekiplerin dikkatini çekti.

İncelemede, söz konusu cihazın anahtarlık şeklinde, 6,35 çapında iki mermi alan tabaca olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:35 Kaynak: AA

Güven Timleri, Malatya, Güncel
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