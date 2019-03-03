Malatya'da "Anahtarlık" Görünümlü Tabanca Ele Geçirildi
1 saat önce
Malatya'da anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi.
Malatya
'da anahtarlık şeklinde tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri
görevlileri, Battalgazi
ilçesine bağlı Akpınar
Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu M.K'nin (42) üst araması sırasında üzerindeki anahtarlık ekiplerin dikkatini çekti.
İncelemede, söz konusu cihazın anahtarlık şeklinde, 6,35 çapında iki mermi alan tabaca olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 08:35 Kaynak: AA
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