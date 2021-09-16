Malatya'da aniden bastıran sağanak etkili oldu - Son Dakika

Malatya'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya'da aniden bastıran yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Kent merkezinde etkili olan sağanak yağış sırasında göle dönen yollarda bir çok sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öğleden sonra etkisini arttıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkileyerek şehir merkezinde bazı cadde ve sokakların göle dönmesine neden olurken, yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise dükkan önlerine, duraklara ve yağış almayacak yerlere sığındı.

Yağış yaklaşık 15 dakika sürdükten sonra etkisini kaybetti. - MALATYA