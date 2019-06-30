Malatya'da anız ve ot yangını
1 saat önce
Malatya'da meydana gelen ot, anız ve bahçe yangınlarında bin 180 dönümlük alan zarar gördü.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
'da meydana gelen ot, anız ve bahçe yangınlarında bin 180 dönümlük alan zarar gördü.
Edinilen bilgilere göre, büyük bir bölümü Akçadağ
ilçesinde olmak üzere Arguvan
ve Kale
ilçelerinde 36 ayrı noktada yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, müdahaleler sırasından bir itfaiye eri yaralandı. Bine yakın meyve ağaçlarının da zarar gördüğü yangınlar sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı yetkilileri vatandaşlara uyarıda bulunarak kurumuş otların yakılmamasını istedi. - MALATYA
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın
İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı
Kuşadası'nda dönercilik yapan esnaf, yüzlerce turistin gözleri önünde silahlı saldırıya uğradı
2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi