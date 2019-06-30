Son Dakika Haberleri: Malatya'da anız ve ot yangını
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Malatya'da anız ve ot yangını

1 saat önce

Malatya'da meydana gelen ot, anız ve bahçe yangınlarında bin 180 dönümlük alan zarar gördü.

Malatya'da anız ve ot yangını, System.String[]
Malatya'da meydana gelen ot, anız ve bahçe yangınlarında bin 180 dönümlük alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, büyük bir bölümü Akçadağ ilçesinde olmak üzere Arguvan ve Kale ilçelerinde 36 ayrı noktada yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, müdahaleler sırasından bir itfaiye eri yaralandı. Bine yakın meyve ağaçlarının da zarar gördüğü yangınlar sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri vatandaşlara uyarıda bulunarak kurumuş otların yakılmamasını istedi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
İtfaiye, Malatya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın İstanbul Valiliğinden Heybeliada'daki yangınla ilgili açıklama: Kontrol altına alındı Kuşadası'nda dönercilik yapan esnaf, yüzlerce turistin gözleri önünde silahlı saldırıya uğradı 2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 01:27:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da anız ve ot yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]