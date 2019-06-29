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Malatya'da anız yangını

40 dakika önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir tarlada anız yangını çıktı.

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde bir tarlada anız yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İlçeye bağlı Morhamam Mahallesi'nde buğday hasadının tamamlandığı bir tarlada bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler kısa sürede rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladı. Yangının birkaç saat içinde tamamen kontrol altına alınacağı tahmin ediliyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:48 Kaynak: İHA
İtfaiye, Arguvan, Malatya, 3. Sayfa
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