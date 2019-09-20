Malatya'da Antik Mısır Uygarlığı dönemine ait kitap ele geçirildi

MALATYA - Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda Antik Mısır Uygarlığı dönemine ait olduğu belirlenen 53 sayfalık el yazması kitap ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte, Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen papirüs kağıdına ikonografi ve el yazması ile yazılmış 53 sayfalık kitap ele geçirildi. Tarihi esere el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.