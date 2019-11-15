Malatya'da antrenman sahaları yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na ait olan çim sahaların zemini yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Stadının yanında bulunan ve Türkiye Futbol Federasyonuna ait çim sahaların zeminlerinde yenileme çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi, makine ve teknik personel desteği sağlayarak, mevcut antrenman sahalarının bozulan zeminlerinin yenilenmesini sağladı.

1 No'lu antrenman sahasındaki drenaj sistemi, sulama sistemi çalışmaları tamamlandı. Altyapı malzemesi seriminin devam ettiği sahada ilerleyen süreçte çim serimi yapılacak.1 No'lu sahadaki çalışmaların tamamlanmasının ardından 2 No'lu sahanın modernizasyonunu başlanacak.

Antrenman sahalarındaki çalışmanın sona ermesinin ardından çevre düzenlemesi de yapılacak.

Açıklamada görüşüne yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Mevcut antrenman sahalarının zemini çok kötü bir durumdaydı. Atıl vaziyette olan bu sahaların drenaj sistemlerini, sulama sistemlerini ve gerekli altyapıları yapılıyor. El ele verip tesisimizi Malatya'ya yakışır bir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.