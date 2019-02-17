Son Dakika Haberleri: Malatya'da Apartman Balkonunda Yangın

Malatya'da Apartman Balkonunda Yangın

1 saat önce

Malatya'da bir apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'da Apartman Balkonunda Yangın, System.String[]
Malatya'da bir apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 3 araç ve 8 personelle yangına müdahale etti.

Evde kimsenin bulunmamasından dolayı itfaiye, yangını merdivenli araç yardımıyla dışarıdan müdahale ederek, söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:03 Kaynak: AA

İtfaiye, Malatya, Güncel
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