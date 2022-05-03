Malatya'da apartman ve daire kapılarını işaretleyen 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Malatya'da apartman ve dairelerin kapılarını işaretledikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Pazar günü Kernek ile Hasan Varol mahallelerindeki 18 konutun kapısına çarpı işareti konulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde ramazan davulcusu olduklarını ve bayram dolayısıyla evleri gezerek para topladıklarını belirtti.

Evlerinde bulunmayan kişilere ait bina ve daireleri işaretlediklerini öne süren şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 37. maddesine istinaden "Çevreye rahatsızlık verme" suçundan idari işlem yapıldı.