Malatya'da apartman ve daire kapılarını işaretleyen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da apartman ve daire kapılarını işaretleyen 2 kişi yakalandı

03.05.2022 14:27
Malatya'da apartman ve daire kapılarını işaretleyen 2 kişi yakalandı

Malatya'da apartman ve dairelerin kapılarını işaretledikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

Malatya'da apartman ve dairelerin kapılarını işaretledikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Pazar günü Kernek ile Hasan Varol mahallelerindeki 18 konutun kapısına çarpı işareti konulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde ramazan davulcusu olduklarını ve bayram dolayısıyla evleri gezerek para topladıklarını belirtti.

Evlerinde bulunmayan kişilere ait bina ve daireleri işaretlediklerini öne süren şüpheliler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 37. maddesine istinaden "Çevreye rahatsızlık verme" suçundan idari işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Ankara'da narkotik operasyonlarında bir haftada 315 kişi yakalandı Ankara'da narkotik operasyonlarında bir haftada 315 kişi yakalandı Yetkili: Shanghai'daki Topluluklarda Kovid-19 Bulaşma Riski Frenleniyor Yetkili: Shanghai'daki Topluluklarda Kovid-19 Bulaşma Riski Frenleniyor

Hasan Varol, 1 Mayıs, Malatya, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da apartman ve daire kapılarını işaretleyen 2 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 14:48:29. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da apartman ve daire kapılarını işaretleyen 2 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement