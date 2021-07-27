Malatya'da apartmanın 7. katından düşen 1 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

Malatya'da apartmanın 7. katından düşen 1 yaşındaki çocuk öldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanın 7. katındaki balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir apartmanın 7. katındaki balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Çilesiz Mahallesi'nde A.F.B, anne babasının içeride olduğu sırada balkona çıktı. Ayağının altına koyduğu eşyalara basarak balkon demirlerine tırmanan çocuk, dengesini kaybederek 7. kattan zemine düştü. Yaralanan çocuk Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.F.B burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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