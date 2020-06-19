Malatya'da "arabalı sinema" etkinliği düzenlenecek - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sinema salonlarından uzak kalanlar için "arabalı sinema" etkinliği düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle salonlardan bir süredir ayrı kalan sinemaseverlere farklı bir etkinlik planlanarak, onların otomobilde sinema filmi izlemelerine olanak sağlandı.

20 Haziran Cumartesi günü akşam saat 21.00'de Büyükşehir Belediye binası yanındaki alanda film gösterimi yapılacak.

Babalar Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte "7. Koğuştaki Mucize" filmi vatandaşlarla buluşturulacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından organize edilen etkinliğe katılmak için kayıt yaptırılması gerektiği bildirildi.

Kayıt için 0422 377 86 52 numaralı telefondan ilgililerle irtibata geçilebileceği kaydedildi.

Salgın dolayısıyla herkesin kendi özel otomobillerinde oturarak, seyredebileceği film gösterimi sırasında çeşitli ikramların da sunulacağı belirtildi.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek sinema filmi gösterimi öncesinde hayatını kaybeden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'ün anısına bir video hazırlanarak, gösterime sunulacak.