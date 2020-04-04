Malatya'da araç giriş ve çıkışları durduruldu - Son Dakika

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Malatya'da araç giriş ve çıkışları durduruldu
22 dakika önce
MALATYA'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, gece yarısından itibaren şehre araç giriş-çıkış yasağı başladı.
MALATYA'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, gece yarısından itibaren şehre araç giriş-çıkış yasağı başladı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Malatya'da jandarma ve polis ekipleri Kayseri, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş ve Adıyaman karayolunda oluşturdukları uygulama noktalarında araç trafiğine izin vermedi. İkameti Malatya olan vatandaşların ateş ölçümünü yaparak kente girişine izin veren güvenlik güçleri, şehirlerarası seyahat eden vatandaşların ise şehre girişine izin vermedi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:21 Kaynak: DHA
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