Malatya'da araç kurşunlama iddiası

Malatya'da araç kurşunladığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte meydana gelen araç kurşunlama olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Kurşunlamayı gerçekleştiren şüphelinin kimliği ve kullandığı araç tespit edililirken, Gasp Büro amirliğine bağlı ekiplerce şüpheli, olayda kullanılan beyaz renkli minibüs ile Battalgazi kavşağında yakalandı.

Şüphelinin üst aramasında bir ruhsatsız tabanca, ile tabancaya ait şarjör ve 12 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.