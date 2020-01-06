Malatya'da araç sayısı artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da araç sayısı artıyor - Son Dakika

Malatya'da araç sayısı artıyor

6 saat önce

Malatya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım 2019 itibariyle 217 artış göstererek 176 bin 392'ye ulaştı.

Malatya'da araç sayısı artıyor, System.String[]

Malatya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım 2019 itibariyle 217 artış göstererek 176 bin 392'ye ulaştı.


TUİK tarafından açıklanan istatistiki bilgiler kapsamında Malatya'da 2019 Kasım ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısının 176 bin 392 olduğu belirtildi. Bir önceki Ekim ayında 176 bin 175 olan motorlu araç sayısında 217 adet artış yaşandığı gözlenirken, Malatya'da trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 116, otobüs sayısı 8, kamyonet sayısı 19, kamyon sayısı 10, motosiklet sayısı 6, özel amaçlı taşıtların sayısı 2, traktör sayısında ise 69 artış oldu.


Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 0,12 arttığının belirtildiği açıklamada, 176 bin 392 taşıt içinde 2019 Kasım ayında ilk sırada otomobil yer aldı. Trafiğe kayıtlı toplam 176 bin 392 taşıtın, 94 bin 175'ini otomobil, 4 bin 647'sini minibüs, bin 723'ünü otobüs, 34 bin 778'ini kamyonet, 5 bin 299'unu kamyon, 10 bin 246'sını motosiklet, 497'sini özel amaçlı taşıtlar ve 25 bin 27'sini de traktör oluşturdu.


Malatya bu sayı ile bölgesinde en fazla araç sayısına sahip il konumunda yer alıyor. Açıklamada, Kasım 2019 sonu itibarıyla Elazığ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 126 bin 430, Bingöl'de 17 bin 169 ve Tunceli'de ise 9 bin 351 olarak belirtildi. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama: Halkımızın alabileceği bir fiyatta olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok beğendiği yerli otomobil modelini açıkladı ABD ve İran arasındaki gerginlik 41 yıl öncesine dayanıyor! Her şey büyükelçilik baskınıyla başladı ABD ile İran arasında savaş çıkar mı? Uluslararası analistlerden en çok merak edilen soruya yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
19:28 Kocaeli'de yolcu otobüsünde 10 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
19:28 Şehit polis Fethi Sekin'in adı Bitlis'te bir sokağa verildi - Son Dakika
19:27 Diyarbakır anneleri ve kadına yönelik şiddet - Son Dakika
19:26 İstanbul'da şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatı, 7 araçta hasara neden oldu - Son Dakika
19:23 İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti - Son Dakika
19:01 Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor - Son Dakika
18:59 Bir aylık bebek 3 yaşındaki ağabeyinin kucağından yere düşüp hastanelik oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 19:36:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da araç sayısı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]