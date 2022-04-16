Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı - Son Dakika
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Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı

16.04.2022 02:25
Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı

Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı Malatya'da kurdukları düzenek ile aracın torpido bölümünde uyuşturucu zulası bulunduran 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı

MALATYA - Malatya'da kurdukları düzenek ile aracın torpido bölümünde uyuşturucu zulası bulunduran 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Malatya uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren polis ekipleri Malatya- Elazığ karayolu Kale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada torpido kısmında özel düzenekle açılan zulalı bölmede 185 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 11 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 13 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Y, A.K, M.Y gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı
Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı
Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da araçtaki uyuşturucu düzeneğini polis ortaya çıkardı - Son Dakika
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