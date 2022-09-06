Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 kişi yakalandı

06.09.2022 11:39
Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 kişi yakalandı

Malatya'da aralarında 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ile birlikte aranan 16 şahıs yakalandı.

Malatya'da aralarında 29 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.A. ile birlikte aranan 16 şahıs yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suç ve suçlularla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevedeki çalışmalarını devam ettiren ekipler yağma suçundan 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan K. A. ile birlikte kasten adam öldürme suçlarından 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan E.İ., 12 yıl hapis cezası bulunan C.D. ve çeşitli suçlardan aranan toplamda 16 şahsı yakalanarak gözaltına aldı.

16 şahıs polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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