Son Dakika Haberleri: Malatya'da Araması Bulunan 16 Kişi Yakalandı

Malatya'da Araması Bulunan 16 Kişi Yakalandı

7 saat önce

Malatya'da polis ve jandarma ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi yakaladı.

Malatya'da Araması Bulunan 16 Kişi Yakalandı, System.String[]
Malatya'da polis ve jandarma ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi yakaladı.

Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak İl Jandarma Komutanlığı görevlileri ile koordineli çalışma yapıldı. Malatya genelinde 44 adreste yapılan operasyonlarda ve sonrasında 30 ekip ve 97 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 16 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 6 şahıs ise sevk edildikleri adli mercilerce yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:28 Kaynak: İHA

Polis, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa
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