Malatya'da Araması Bulunan 33 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.
Malatya
'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 33 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 33 kişinin, 25-31 Mart tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:14 Kaynak: İHA
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