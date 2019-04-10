Malatya'da Araması Bulunan 41 Kişi Yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 41 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 41 kişinin, 01-07 Nisan tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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