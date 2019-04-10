Son Dakika Haberleri: Malatya'da Araması Bulunan 41 Kişi Yakalandı

Malatya'da Araması Bulunan 41 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

Malatya'da Araması Bulunan 41 Kişi Yakalandı, System.String[]
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 41 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 41 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 41 kişinin, 01-07 Nisan tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:02 Kaynak: İHA
Polis, Malatya, 3. Sayfa
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