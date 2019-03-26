Malatya'da Araması Bulunan 42 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.
Malatya
'da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 42 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 44 kişinin, 18-24 Mart tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:09 Kaynak: İHA
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