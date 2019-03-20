Son Dakika Haberleri: Malatya'da Araması Bulunan 44 Kişi Yakalandı

Malatya'da Araması Bulunan 44 Kişi Yakalandı

19 dakika önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

Malatya'da Araması Bulunan 44 Kişi Yakalandı, System.String[]
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi, polis ekipleri tarafından yapılan uygulama ve denetimlerde yakalandı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis uygulamalarında aranan 44 kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 44 kişinin, 11-17 Mart tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak, adli mercilere teslim edildiği ifade edildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:10 Kaynak: İHA

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