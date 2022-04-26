Malatya'da aranan 103 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da aranan 103 şüpheli yakalandı

26.04.2022 09:54
Malatya'da aranan 103 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda 10 tabanca, 8 tüfek, çok sayıda fişek ve kesici aletle 356 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş ekiplerince son bir hafta içerisinde haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan 103 şüpheli yakalandı.

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Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da aranan 103 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da aranan 103 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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