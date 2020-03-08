Malatya'da aranan 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da aranan 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da aranan 14 kişi tutuklandı

1 saat önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişiden 14'ü tutuklandı.

Malatya'da aranan 14 kişi tutuklandı, System.String[]

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişiden 14'ü tutuklandı.


Malatya il Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen uygulama kapsamında, kentte çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.


Toplamda 29 ekip, 87 personel ile gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklanırken, 15 kişi ise serbest bırakıldı. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:15 Kaynak: İHA
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