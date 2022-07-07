Malatya'da aranan 16'sı hükümlü 26 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da aranan 16'sı hükümlü 26 kişi yakalandı

07.07.2022 17:04
Malatya'da aranan 16'sı hükümlü 26 kişi yakalandı

Malatya'da haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16'sı hükümlü, 26 şüpheli yakalandı.

Malatya'da haklarındaki kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16'sı hükümlü, 26 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından kentte operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 16 hükümlü ile aranan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında 2 gün ile 5 yıl 3 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları bulunan 16 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! KAYSERİ'DE BAYRAM ÖNCESİ 'HUZUR OPERASYONU'NDA ARANAN 14 KİŞİ YAKALANDI Son dakika haber! KAYSERİ'DE BAYRAM ÖNCESİ 'HUZUR OPERASYONU'NDA ARANAN 14 KİŞİ YAKALANDI Kayseri'de 11 firari hükümlü ve 14 şüpheli yakalandı Kayseri'de 11 firari hükümlü ve 14 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da aranan 16'sı hükümlü 26 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:55 Kılıçdaroğlu'ndan Koca'nın "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine cevap: "Üzgün görünmek" yerine şiddetle mücadele kanunu çıkaralım
16:48 Aldatan kocasının cinsel organını makasla kesti, siniri geçmeyen kadın bu seferde dikilen organı koparıp camdan attı
16:40 Terk edilen genç kadın eski erkek arkadaşının arabasını parçaladı! Mağdur adam 112'yi aradı
16:39 Ronaldo, Manchester United'tan ayrılmak istiyor! 4 dünya devi teklifte bulundu
16:19 Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın yasak aşk meyveleri ortaya saçıldı! Şirket personelinden ikiz çocuğu var
16:19 Sağlık çalışanlarının protestosuna bu görüntüler damga vurdu! Muhabirden kendisini engellemeye çalışan Güvenlik Şube Müdürü'ne "El kol yapma" tepkisi
16:17 Trabzonsporlu Berat Özdemir'den Hull City itirafı: Başkanımız ya da hocamızla bir görüşme yapılmış
16:08 ABD'li oyuncu Bevin Prince'ın eşi William Friend yıldırım çarpması sonucu feci şekilde can verdi
16:05 Kameralar önünde İBB Başkanı İmamoğlu ile Zeytinburnu Belediye Başkanı arasında gerilim yaşandı
16:01 Oktay Kaynarca sağlıkta şiddete karşı en ağır cezayı talep ederken Cem Yılmaz TTB'nin eylemini destekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 17:11:00. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da aranan 16'sı hükümlü 26 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement