İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından kentte operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da aranan 16'sı hükümlü 26 kişi yakalandı - Son Dakika

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