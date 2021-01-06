Malatya'da aranan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan 2 zanlı, cezaevine gönderildi.

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yakalanan 2 zanlı, cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan aranan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.? Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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