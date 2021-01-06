Malatya'da aranan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Malatya'da haklarında dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ekipleri, "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişi ile "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.