Son Dakika Haberleri: Malatya'da aranan 20 şüpheli yakalandı
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Malatya'da aranan 20 şüpheli yakalandı

2 saat önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

Malatya'da aranan 20 şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 26 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

Malatya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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