Malatya'da aranan 20 şüpheli yakalandı
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Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:46 Kaynak: AA
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 26 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalananlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.
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