Malatya'da aranan 26 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Eylül tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.