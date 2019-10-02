Son Dakika Haberleri: Malatya'da aranan 26 şüpheli yakalandı
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Malatya'da aranan 26 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı.

Malatya'da aranan 26 şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-29 Eylül tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

Malatya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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