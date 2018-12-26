Son Dakika Haberleri: Malatya'da Aranan 27 Kişi Yakalandı

Malatya'da Aranan 27 Kişi Yakalandı

4 dakika önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

Malatya'da Aranan 27 Kişi Yakalandı, System.String[]
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Aralık tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:55 Kaynak: AA

Aralık, Malatya, Güncel
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