Malatya'da Aranan 27 Kişi Yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-23 Aralık tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişiyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınanlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

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