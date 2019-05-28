Malatya'da aranan 28 şüpheli yakalandı
2 saat önce
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:57 Kaynak: AA
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 20-26 Mayıs tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalananlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.
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