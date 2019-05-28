Malatya'da aranan 28 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 20-26 Mayıs tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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