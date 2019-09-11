Son Dakika Haberleri: Malatya'da aranan 28 şüpheli yakalandı
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Malatya'da aranan 28 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.

Malatya'da aranan 28 şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2-8 Eylül tarihleri arasından yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

Malatya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:00 Kaynak: AA
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