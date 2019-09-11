Malatya'da aranan 28 şüpheli yakalandı
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Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:00 Kaynak: AA
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2-8 Eylül tarihleri arasından yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalananlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.
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