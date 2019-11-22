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Malatya'da aranan 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda aranan 3 kişi yakaladı.

Malatya'da aranan 3 kişi yakalandı, System.String[]

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda aranan 3 kişi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan Pençe-1 timi, Turgut Temelli Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdukları E.K'nin kimlik sorgusunu yaptı.

E.K'nin "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Hükümlü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan "ateşli silahla yaralama" olayının şüphelileri olarak yakalanan D.A, ile Y.S.İ, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden D.A. tutuklandı, Y.S.İ ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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