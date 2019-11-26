Malatya'da aranan 30 kişi yakalandı

Malatya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheliden 8'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında yakalama bulunan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aranan 30 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 8'i tutuklandı, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.