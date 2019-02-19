Malatya'da Aranan 30 Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.
Malatya
'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Şubat tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 30 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:16 Kaynak: AA
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