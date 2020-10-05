Malatya'da aranan 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:53 - Kaynak: AA
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