Malatya'da aranan 31 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Eylül-4 Ekim tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.