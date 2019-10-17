Son Dakika Haberleri: Malatya'da aranan 35 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Malatya'da aranan 35 şüpheli yakalandı

Malatya'da aranan 35 şüpheli yakalandı

37 dakika önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Malatya'da aranan 35 şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Ekim tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 35 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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