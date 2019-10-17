Malatya'da aranan 35 şüpheli yakalandı
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Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:42 Kaynak: AA
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Ekim tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 35 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.
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