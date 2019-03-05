Malatya'da Aranan 38 Şüpheli Yakalandı
40 dakika önce
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı.
Malatya
'da çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat-3 Mart tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 38 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:06 Kaynak: AA
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