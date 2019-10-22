Son Dakika Haberleri: Malatya'da aranan 39 şüpheli yakalandı
Son Dakika Güncel Malatya'da aranan 39 şüpheli yakalandı

Malatya'da aranan 39 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

Malatya'da aranan 39 şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Ekim tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 39 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:08 Kaynak: AA
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