Son Dakika Haberleri: Malatya'da Aranan 41 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Aranan 41 Şüpheli Yakalandı

34 dakika önce

MALATYA'da polisin yaptığı uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 41 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da Aranan 41 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
MALATYA'da polisin yaptığı uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 41 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1- 7 Nisan tarihleri arasında kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Malatya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:17 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel
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