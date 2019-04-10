Malatya'da Aranan 41 Şüpheli Yakalandı
34 dakika önce
MALATYA'da polisin yaptığı uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 41 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:17 Kaynak: DHA
MALATYA'da polisin yaptığı uygulamalarda hakkında yakalama kararı bulunan 41 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1- 7 Nisan
tarihleri arasında kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 41 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Malatya
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