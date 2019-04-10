Malatya'da Aranan 41 Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:20 Kaynak: AA
'da çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1- 7 Nisan
tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 41 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.
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