Son Dakika Haberleri: Malatya'da Aranan 41 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Aranan 41 Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı.

Malatya'da Aranan 41 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1- 7 Nisan tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 41 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:20 Kaynak: AA
7 Nisan, Malatya, Güncel
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