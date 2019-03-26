Son Dakika Haberleri: Malatya'da Aranan 42 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Aranan 42 Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı.

Malatya'da Aranan 42 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Mart tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA

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