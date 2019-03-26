Malatya'da Aranan 42 Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı.
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Mart tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 42 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA
Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
Malatya'da Depremde Bazı Evler Hasar Gördü
"CHP Listesindeki PKK'lı" Denilen Kenan Güler: Ben Siyasete AK Parti'de Başladım
Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu