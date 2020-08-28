Malatya'da aranan 42 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 42 şüpheli yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamada haklarında yakalama kararı bulunan ve çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen 42 şüpheli gözaltına aldı.

Uygulamalarda ise ruhsatsız 5 tabanca ve 2 tüfek, 136 tabanca mermisi, 4,27 gram narkotik madde, 57 uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 4 kurusıkı tabanca ile 1 kesici alet ele geçirildi.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.