Malatya'da Aranan 43 Şüpheli Yakalandı
2 saat önce
MALATYA'da hakkında yakalama kararı bulunan 43 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA'da hakkında yakalama kararı bulunan 43 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 18-24 Şubat tarihleri arasında kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Araçların arandığı, şüpheli kişilerin ise kimlik kontrolünden geçirildiği denetimlerde, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 43 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Malatya
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:41 Kaynak: DHA
MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu
SOCAR Türkiye CEO'su: Türkiye'deki Kanunlar ve Teşvikler Hiçbir Ülkede Yok
Mersin İl Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Aday Olamayacağını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy Belgeseli İçin Şiir Okudu