Son Dakika Haberleri: Malatya'da aranan 45 şüpheli yakalandı
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Malatya'da aranan 45 şüpheli yakalandı

2 saat önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.

Malatya'da aranan 45 şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 16-22 Eylül tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

Malatya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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