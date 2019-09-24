Malatya'da aranan 45 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 16-22 Eylül tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.