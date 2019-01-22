Son Dakika Haberleri: Malatya'da Aranan 48 Kişi Yakalandı

Malatya'da Aranan 48 Kişi Yakalandı

40 dakika önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

Malatya'da Aranan 48 Kişi Yakalandı, System.String[]
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Ocak tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 48 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler adli mercilere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:46 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İthalatçıydı İmalatçı Oldu Son Dakika! RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya İstifa Etti

Son Dakika! MHP'nin Yerel Seçim Sloganı Belli Oldu: Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar Sedat Peker, Ne İş Yaptığını ve Aylık Gelirini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:26:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Aranan 48 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]