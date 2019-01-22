Malatya'da Aranan 48 Kişi Yakalandı
40 dakika önce
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.
Malatya
'da çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Ocak tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 48 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler adli mercilere sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:46 Kaynak: AA
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