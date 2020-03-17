Malatya'da aranan 48 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da aranan 48 şüpheli yakalandı
13 dakika önce
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:14 Kaynak: AA
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Şubat-15 Mart tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 48 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.
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