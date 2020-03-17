Malatya'da aranan 48 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Şubat-15 Mart tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 48 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.