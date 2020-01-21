Malatya'da aranan 49 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da aranan 49 şüpheli yakalandı
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Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:38 Kaynak: AA
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 12-19 Ocak tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 49 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.
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