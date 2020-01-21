Malatya'da aranan 49 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da aranan 49 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da aranan 49 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.

Malatya'da aranan 49 şüpheli yakalandı, System.String[]

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 12-19 Ocak tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 49 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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