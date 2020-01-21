Malatya'da aranan 49 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 12-19 Ocak tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 49 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.