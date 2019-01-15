Malatya'da Aranan 52 Kişi Yakalandı
2 saat önce
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.
Malatya
'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Ocak tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 52 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler adli mercilere sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:08 Kaynak: AA
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