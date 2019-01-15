Son Dakika Haberleri: Malatya'da Aranan 52 Kişi Yakalandı

Malatya'da Aranan 52 Kişi Yakalandı

2 saat önce

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

Malatya'da Aranan 52 Kişi Yakalandı, System.String[]
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Ocak tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 52 kişiyi gözaltına aldı.


Gözaltına alınanlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler adli mercilere sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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